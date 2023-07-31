Кабачки начали гнить? Подкормите их этим средством: проблема исчезнет после одного полива

Многие огородники думают, что кабачки гниют из-за избыточной влаги или плохих погодных условий. Конечно, эти факторы оказывают влияние. Но зачастую проблема кроется в дефиците кальция.

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Если восполнить нехватку этого полезного элемента, растения быстро выпустят новые здоровые завязи.

Чтобы приготовить спасительный состав, нужно растворить столовую ложку кальциевой селитры в 10 литрах отстоянной воды. Готовое средство следует использовать для полива.

На один корешок потребуется около литра состава. Далее кабачки необходимо полить обычной водой. Расход жидкости: 2 литра на куст. Это ускорит процесс всасывания питательных веществ.

Через 3-4 дня следует оборвать все подпорченные завязи. Вместо них быстро появятся крепкие, здоровые плоды.

Источник: Дзен-канал «Зеленые истории»