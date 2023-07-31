Как увеличить количество завязей на томатах: протрясите (это смешно, но урожай гарантирован)

Чтобы увеличить количество завязей на помидорах и добиться урожая мечты, используйте невероятно простой, но реально рабочий метод. Им пользуются профессиональные агрономы и гарантируют высокий результат.

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Каждое утро до 10 часов возьмите за правило хорошенько протряхивать каждый куст томатов. Это кажется смешным, но на самом деле, метод рабочий и очень эффективный.

Результат не заставит себя ждать, вы быстро увидите, как помидоры станут облепленными завязями, а потом и многочисленными плодами.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».