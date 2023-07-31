Как удалить запах мочи с домашних предметов: одна капля средства из аптеки — махом пропадает

Если вашу жизнь портит неприятный запах мочи в доме (питомца, ребенка или слабого пожилого человека), вам поможет наш лайфхак.

Этим методом вы без труда избавитесь от вони на любых поверхностях. А все, что вам понадобится — это капля аптечного дешевенького средства.

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Возьмите таз воды, накапайте в него немного йода, чтобы вода стала желтой. Опустите в этот раствор пеленку или большую тряпку, пропитайте, отожмите и положите на вонючую поверхность.

Оставьте на несколько часов. Спустя время йод впитает в себя неприятный запах полностью. Это настоящая находка, которая реально работает!

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки»