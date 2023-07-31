Решетки от мангала и плиты очищаем только кусочком фольги: в шоке, что никто не знает

Если вы терпеть не можете очищать пригоревшие решетки от плиты и мангала, значит, вы еще не знаете метода с алюминиевой кулинарной фольгой.

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Отмотайте хороший кусок, скатайте из него шарик и пройдитесь им по решеткам, смочив средством для посуды. Весь нагар, весь присохший жир сойдут с металла одним махом!

А еще бросайте алюминиевые шарики из фольги в барабан машинки, заряжая стирку. Так белье отстирается лучше и избавится от статического электричества.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки»