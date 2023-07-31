Смешать с соком лимона или апельсина и нанести на подмышки: натуральное средство для борьбы с запахом пота — применяли еще прабабушки

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Справиться с неприятным запахом пота от тела можно и без дезодоранта.

Этот лайфхак для тех, кто по каким-то причинам не хочет пользоваться дезодорантом и антиперспирантом даже в жару.

Нейтрализовать запах пота можно с помощью натуральных домашних средств, которыми пользовались еще наши бабушки и прабабушки.

О том, что пищевая сода способна поглощать запахи, известно давно. Именно на этом свойстве и основано применение соды в борьбе с запахом пота.

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Смешайте соду со свежевыжатым соком лимона или апельсина и нанесите на подмышки. Через некоторое время смойте теплой водой и благоухайте!

По материалам apteka24-podolsk.ru

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