Смешать с соком лимона или апельсина и нанести на подмышки: натуральное средство для борьбы с запахом пота — применяли еще прабабушки

Этот лайфхак для тех, кто по каким-то причинам не хочет пользоваться дезодорантом и антиперспирантом даже в жару.
Нейтрализовать запах пота можно с помощью натуральных домашних средств, которыми пользовались еще наши бабушки и прабабушки.
О том, что пищевая сода способна поглощать запахи, известно давно. Именно на этом свойстве и основано применение соды в борьбе с запахом пота.
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Смешайте соду со свежевыжатым соком лимона или апельсина и нанесите на подмышки. Через некоторое время смойте теплой водой и благоухайте!
По материалам apteka24-podolsk.ru