Смешать с соком лимона или апельсина и нанести на подмышки: натуральное средство для борьбы с запахом пота — применяли еще прабабушки

Этот лайфхак для тех, кто по каким-то причинам не хочет пользоваться дезодорантом и антиперспирантом даже в жару.

Нейтрализовать запах пота можно с помощью натуральных домашних средств, которыми пользовались еще наши бабушки и прабабушки.

О том, что пищевая сода способна поглощать запахи, известно давно. Именно на этом свойстве и основано применение соды в борьбе с запахом пота.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».