Не спешите покупать сейчас доллары: в сентябре стоимость валюты обрушится — реальные цифры

Курс доллара в последнее время откровенно не радует. Его стремительный рост никак не прекращается.

И даже окончание налогового периода, которое всегда влияло на валюту, на сей раз осталось практически незамеченным.

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Согласно данным Мосбиржи на 31 июля, в настоящий момент курс доллара составляет 91,81 рубля. Россияне насторожены и не знают, как действовать дальше — побыстрее покупать валюту хотя бы по этой цене либо ждать, когда она все-таки упадет.

Вероятно, имеет смысл прислушаться с эксперту, экономисту, директору по коммуникациям BitRiver Андрею Лободе, который не исключает падение курса доллара в начале осени до 88 рублей.

Источник: rg.ru, 1prime.ru