Еще немного и 100 рублей: озвучено, сколько будет стоить доллар на этой неделе — роковой август уже близко

Рубль на торгах в этот понедельник, 31 июля, на Московской валютной бирже немного отыграл часть пятничных потерь, а затем вновь стал снижаться по отношению к евро и доллару.
Курс доллара по состоянию на 10:30 московского времени рос на 10 копеек, до 91,81 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,83 рубля, евро — на 29 копеек, до 101,21 рубля.
По прогнозам аналитиков, на этой неделе — с 31 июля по 4 августа — рубль продолжит падать, медленно, но верно приближаясь к отметке в 100 рублей за доллар.
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«Мы считаем, что в рамках недели доллар может протестировать верхнюю часть диапазона 92–94 рубля на фоне пониженного предложения валюты на рынке», — отметил Егор Жильников из Промсвязьбанка.
Напомним, август традиционно считается неблагоприятным месяцем для рубля, даже роковым. Именно на последний летний месяц, по статистике, приходятся кризисные ситуации в экономике.
По материалам 1prime.ru