Сантехник не нужен! Вливаем это средство в раковину: засор растворяется сам

Чтобы прочистить забившиеся трубы, больше не нужно звонить сантехнику. Дорогая бытовая химия тоже не нужна. Опытные хозяйки рассказали, что проблему можно решить подручными средствами.

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Ничего сложного. Вам потребуется уксус, сода и горячая вода. Сначала засыпьте в сливное отверстие половину стакана соды, а затем влейте сюда же 100 миллилитров уксуса.

Подождите 2 часа и откройте горячую воду. Через 3-4 минуты от засора не останется никаких следов. Этот способ подходит для металлических и пластиковых труб.

Источник: tut-news.ru