Полили увядшие пожелтевшие огурцы этим составом: утром не узнали, завязей море, зеленые

Увядшие, стареющие и желтеющие огурцы отреагируют очень ярко на молочную подкормку. Они буквально за ночь омолодятся и станут зеленее.

Если вы внимательно рассмотрите растения, то заметите, что на них практически сразу образуется множество завязей. Причем расти они будут на стеблях с заметной частотой.

Сделайте также эту подкормку огурцам в начале августа, когда почти все растения уже немного устают и начинают недополучать из почвы питательные вещества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Возьмите 1 литр молока с небольшим процентом жирности, разведите его в 9 литрах теплой воды.

Добавьте 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и дайте им раствориться. Вечером подкормите огурцы этой смесью, предварительно пролив грядки обычной водой для полива.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»