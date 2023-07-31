Как вернуть огурцам молодость: одна подкормка в августе — вся грядка будет в новых завязях

Обычно в августе огурцы заканчивают плодоносить. Но опытные огородники знают, как взбодрить культуру, чтобы она продолжила снабжать вас свежими овощами до осени.

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Укрепить растения и вернуть им былую молодость поможет подкормка из двух аптечных препаратов.

Для приготовления удобрения нужно смешать 10 л воды с 40 мл салициловой кислоты и добавить сюда же столовую ложку нашатырного спирта. Первый препарат обеспечит огурцам защиту от болезней и вредителей. А второй запустит процесс роста.

Готовый состав следует перелить в емкость с пульверизатором и распылить на листья растений. Этот питательное средство пойдет на пользу не только огурцам. Кабачки, патиссоны и тыква тоже будут в восторге от угощения.

Источник: издание belnovosti.by