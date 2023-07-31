Натрите подмышки, стопы ног и ладони: натуральное средство борется с запахом пота лучше дезодоранта

Справиться с неприятным запахом пота можно попробовать и без дезодоранта. Существует масса способов уничтожить неприятное амбре от тела, которые знали еще наши бабушки.
Протирание цитрусовыми - один из них. Апельсин, благодаря своему насыщенному, яркому аромату и эфирным маслам, отлично справляется с запахом пота, точнее, с его нейтрализацией.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Свежеочищенной кожурой апельсина нужно натереть подмышки, стопы, ладони. Делать это лучше за пару часов до выхода из дома или же перед сном.
Эфирные масла апельсина придадут телу приятный аромат.
По материалам apteka24-podolsk.ru