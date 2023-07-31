Натрите подмышки, стопы ног и ладони: натуральное средство борется с запахом пота лучше дезодоранта

Справиться с неприятным запахом пота можно попробовать и без дезодоранта. Существует масса способов уничтожить неприятное амбре от тела, которые знали еще наши бабушки.

Протирание цитрусовыми - один из них. Апельсин, благодаря своему насыщенному, яркому аромату и эфирным маслам, отлично справляется с запахом пота, точнее, с его нейтрализацией.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».