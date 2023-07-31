Достаточно 50 граммов этого удобрения — яблоки перестанут опадать с дерева

Яблоки часто опадают с дерева, не успев дозреть. Опытные садоводы уверены, что так происходит из-за недостатка питательных веществ.

В данном случае хорошо помогают минеральные удобрения. Возьмите 50 граммов нитрофоски и разведите в 10 литрах воды. В полученный раствор также можно добавить на кончике ножа гумат натрия.

Пусть удобрение настоится пару дней, и поливайте яблоню. Плоды будут расти на дереве до того, как созреют, а сами яблоки получатся слаще, чем обычно.

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