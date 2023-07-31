Герань любит сладенькое: возьмите 2 ложки этого продукта — даже хилый куст оживет

Герань украшает многие квартиры. Цветоводы любят это растение за неприхотливость в уходе и великолепный внешний вид. Однако даже ее нужно периодически подкармливать.

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Если ваш зеленый друг начал увядать, обязательно побалуйте его сахаром. Этим трюком пользовались еще наши прабабушки.

Рецепт простой. Растворите две столовые ложки сладкого песка в одном литре воды. И полейте получившимся составом цветы под корень.

Результат не заставит себя долго ждать. Уже через несколько дней вы заметите улучшения. Растение станет выглядеть бодрее и вскоре порадует вас яркими цветами.

Чтобы усилить эффект от сахарной подкормки, сочетайте ее с любым ЭМ-препаратом.

Источник: selo.guru