Объявлен курс доллара на 1 октября: отопительный сезон в Европе опрокинет доллар

Курс доллара пока растет на Московской бирже, однако так будет недолго. Экономические аналитики заявляют, что в российском бюджете действительно образовались провалы, которые нам еще латать и латать. Но на ситуацию может повлиять отопительный сезон в Европе.

«Страны ЕС и Великобритании с 1 октября начинают отопительный сезон, а их газовые хранилища заполнены лишь на 72%. Поэтому покупать будут у России, хоть и через третьи страны. Это окажет поддержку на нашу валюту», – заявила экономист Екатерина Константинова.

Доллар, по ее словам, может опуститься до 75 рублей.

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