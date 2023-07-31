Чтобы микроволновка блестела как новая: без чистки, наслоения сами сходят (когда увидели — обалдели)

Если ваша микроволновка покрылась внутри плотным слоем жира и засохшей пищи, не спешите тереть весь этот ужас абразивными средствами. Вы зря потратите свои силы, надышитесь химией, да к тому же результат вас может не обрадовать.

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Попробуйте применить проверенный народный метод, который точно сработает. И ваша микроволновка будет сиять как новая!

Возьмите мисочку, налейте в нее теплую воду, положите столовую ложку пищевой соды и прокипятите 5 минут в печи. Немного подержите дверцу закрытой и просто протрите внутри тряпочкой. Все наслоения легко смоются, чистить не нужно!

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»