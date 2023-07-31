Таким чистым унитаз вы никогда не видели: просто бросаете внутрь и ложитесь спать

Если ваш унитаз по какой-то причине превратился в желто-коричневый ужас, к которому прикасаться страшно, используйте этот суперэффективный метод его очищения.

Также не будет лишним приводить так в порядок сантехнику во время генеральной уборки. И ваш унитаз будет всегда в состоянии нового.

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Возьмите перед сном пару пачек лимонной кислоты, высыпьте содержимое в унитаз и распределите порошок по стенкам при помощи ершика или щетки. Далее закройте крышку и просто идите спать.

Утром с легкостью пройдитесь по стенкам ершиком и смойте. Ваш унитаз будет белоснежным!

Источник: дзен-канал «Папа строит. Хитрости и советы»