Подкапываем кусочек ваты: муравьи сбегут, не оглядываясь — отличный народный метод

Рано или поздно у каждого садовода возникает вопрос: терпеть присутствие муравьев на участке или вытравливать насекомых?

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Ведь далеко не каждый человек способен убить насекомых, которые признаны самыми большими тружениками в животном мире.

Да и пользу они матушке-земле приносят существенную: рыхлят грунт, уничтожают вредителей.

Не стоит мучиться, просто прогоните мурашей с участка, а свою совесть оставьте чистой. Муравьи просто сбегут с вашей территории со скоростью света и создадут новое гнездо где-то за вашим забором.

Нам поможет анисовое масло, пропитайте им кусочек ватки или марли, прикопайте его в муравейник примерно на 10-15 сантиметров.

Далее наблюдайте, как насекомые с личинками в охапку сбегают от вас, не оборачиваясь.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»