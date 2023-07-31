Чтобы авокадо на срезе не потемнело: делаем простое движение — хранится роскошно

Авокадо иногда приходится хранить в холодильнике в разрезанном виде. Из-за этого оно быстро темнеет на срезе и больше не вызывает аппетит.

Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь нашим лайфхаком с растительным маслом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Все, что нужно сделать, это смазать маслом без запаха свежий срез на авокадо. Фрукт сохранится в таком виде отлично, без потемнений и плесени, не подсохнет и не впитает в себя запах соседних продуктов.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»