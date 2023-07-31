Успешная подкормка для огурцов на начало августа: омолодятся, дадут плоды, которых не ждали

Не забудьте в начале августа внести подкормку под огурцы, чтобы они омолодились и стали давать плоды больше прежнего.

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Для этой цели отлично подойдет зеленый раствор (на траве), который мы для усиления смешаем с препаратом для улучшения состава почвы.

Для приготовления растительного настоя, наполните ведро любой травой. Далее залейте ее водой, накройте, поставьте в теплое место. Спустя 5–7 дней в 10-литровую лейку воды влейте 2 литра получившегося состава.

А потом добавьте 3 столовые ложки любого удобрения для улучшения микробиологического состава группы «ЭМ» (подойдут «Восток ЭМ1» и «Байкал ЭМ1»).

Полейте этой подкормкой огурчики, примерно по 1,5 литра под корень. Можно повторить процесс через 10 дней. И так подкармливать до конца сезона.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф».