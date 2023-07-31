Не рвите зеленые помидоры: они быстро созреют на кустах, если им помочь — трюк с ножницами

Во многих регионах России томаты срывают с кустов еще зелеными, потом они дозревают в ящиках. Не секрет, что так плоды теряют свой вкус и сочность.
Однако существует метод, который позволяет томатам быстрее вызревать на стеблях. Возьмите в руки ножницы и удалите все лишнее с томатных кустов, чтобы зелень не отвлекала на себя соки растения.
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Посмотрите на кусты помидоров внимательно, и если вы видите, что кисти и плоды еще формируются, то пока ничего не делаем с растением. А если на кусте имеются сформировавшиеся плоды, то смело срезайте листья.
У высокорослых помидоров можно срезать макушку. После последней кисти обязательно оставьте один-два листа.
Оба процесса вызывают у помидоров стресс, это ускоряет процесс созревания плодов.
Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет…»