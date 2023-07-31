Не рвите зеленые помидоры: они быстро созреют на кустах, если им помочь — трюк с ножницами

Во многих регионах России томаты срывают с кустов еще зелеными, потом они дозревают в ящиках. Не секрет, что так плоды теряют свой вкус и сочность.

Однако существует метод, который позволяет томатам быстрее вызревать на стеблях. Возьмите в руки ножницы и удалите все лишнее с томатных кустов, чтобы зелень не отвлекала на себя соки растения.