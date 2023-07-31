В начале августа даем свекле последнюю подкормку: собираем крупную, сладкую, крепкую

В первой половине августа дайте свекле последнюю подкормку для формирования и роста корнеплодов.

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За сладость свеклы отвечают два микроэлемента, к недостатку которых свекла очень чувствительна. Это натрий и бор. Именно они способствуют накоплению сахара в свекле, позволяют вырастить крепкие плотные корнеплоды, которые будут отлично храниться до следующего лета.

Чтобы восполнить недостаток этих веществ у свеклы на 10 литров воды возьмите 2 стакана золы, 1 столовую ложку соли, 2 грамма борной кислоты.

Полезнее будет сначала приготовить зольный настой (дать постоять 1-2 дня) и в него уже добавлять соль и борную кислоту. Последняя лучше растворяется в горячей воде, поэтому можно развести ее в небольшом объеме подогретой жидкости и потом только вылить в готовый настой.

Проливать свеклу данной подкормкой можно и по листьям, и под корень. Вносим 10 литров состава на 2-3 квадратных метра грядки.

Свекла порадует вас при сборе урожая размером, сочностью, сладостью и крепкой текстурой.

Источник: дзен-канал «Садоеж»