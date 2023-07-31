Назван курс доллара на 2025 год: аналитики уже все знают, это не скрыть

Экономические аналитики уверены, что курс доллара можно предсказать сразу на несколько лет. По их мнению, ситуация вряд ли изменится глобально к 2025 году, поэтому цифры уже известны.

«Скорее всего, доллар будет стоить в 2025 года около 70 рублей. К этому времени залатать дыры в бюджете уже удастся, но не до конца», - заявила экономист Екатерина Константинова.

Ну, а в ближайший год, по ее мнению, стоимость «американца» будет варьироваться в районе 90 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».