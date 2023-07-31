Сделайте это в начале августа — не пожалеете: пара ложек нашатыря под огурцы и плодоносят с удвоенной силой

Уже через 4-5 дней эта подкормка изменит ваши огурчики. В начале августа она может реанимировать слабеющие огурцы, заставит давать плоды вдвое больше обычного.

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Подкормка стимулирует развитие завязей, которые начинают вырастать сразу по несколько штук через сантиметр.

Две столовые ложки нашатыря растворяем в десяти воды. Поливаем огурцы возле корней один раз в две недели, затрачивая по одному литру раствора.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».