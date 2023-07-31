Желтеющие огурцы можно быстро спасти: подкапываем и поливаем — рассказываем, как это сделать правильно

Реанимируйте огурцы, которые стали желтеть раньше положенного. Потребуется несколько простых действий, чтобы растение омолодилось и стало расти по новой.

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Растение со здоровой зеленой макушкой нужно освободить от старых листьев, удалить с верхушки все завязи. Это важо сделать для того, чтобы культура зря не тратила сейчас свои силы.

А потом прикопайте растение землей и обильно полейте. Для образования на огурцах новых корней обязательно следите, чтобы земля не пересыхала и все время была чуть влажной.

Поливайте и сделайте мульчу из скошенной травы, она не даст влаге испаряться. Подкормите огурчики зеленым настоем или покупным составом.

Источник: дзен-канал «Моя успешная дача».