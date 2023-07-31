Уже в августе: российским пенсионерам повысят пенсию

Российских пенсионеров ждет августовское повышение пенсий. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал сайту PRIMPRESS о нем подробнее. Речь идет о перерасчете выплаты работающих пожилых. Если в 2022 году они были официально трудоустроены и за них работодатели перечисляли в бюджет страховые взносы, то им повысят пенсию с 1 августа.

«Неважно, сколько именно человек работал в 2022 году, важно, какое количество страховых взносов за него было перечислено в Пенсионный фонд, а ныне уже Социальный фонд. По данным, которые поступили в фонд от работодателей, и будет рассчитан размер прибавки для таких граждан», — рассказал эксперт.

Известно, что сумма повышения ограничивается тремя пенсионными баллами. Стоимость одного такого балла в 2023 году составляет 123,77 рубля.