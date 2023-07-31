Что делать, если огурцы загорчили: запомните 5 простых правил

Горечь огурцов – это ответная реакция огурцов на стрессовые ситуации: недостаточный или нерегулярный полив, полив холодной (ниже 20°С) водой, большие перепады дневной и ночной температур, заправка почвы перед посадкой конским навозом (для огурцов рекомендуется использовать перепревший коровий навоз).

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Также причиной может быть выращивание склонного к горечи сорта.

Чтобы огурцы не имели горького привкуса, необходимо правильно ухаживать за ними. То есть своевременно поливать, мульчировать грядки, укрывать растения во время похолоданий. И выбирать современные сорта и гибриды, которые генетически не горчат. Если следовать этим 5 правилам, ваши огурчики будут вкусными и сладкими.

Источник: Telegram-канал «Дача. Сад. Огород круглый год»