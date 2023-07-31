Как правильно мариновать мелкие огурчики: вкуснее не бывает

Зимой так приятно распечатать банку-другую разносолов с собственного огорода! О таком бесценном моменте и помнят хозяйки, хлопоча летом на кухне и закручивая банки. Как замариновать мелкоплодные огурчики вкусно, читайте далее.

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Предварительно следует замочить огурцы на пару часов. На дно банки опустить зонтик укропа, корень и листик хрена, по паре листков черной смородины и вишни, 2 зубчика чеснока, щепоть семян горчицы и перец горошком. После чего под завязку заполнить огурцами.

Рассол варим так: вскипятить воду, налить в банки с огурцами, прикрыть крышкой и подождать 20 минут. После этого вернуть воду обратно в кастрюлю и снова кипятить. В этот момент добавить 1 ст. ложку сахара, 2 ст. ложки соли (расчет на 3-литровую банку), и как только закипит, разлить по банкам. И теперь влить уксус — 50 гр 9%-ной кислоты. Далее закатать крышками и убрать под теплое покрывало остывать.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»