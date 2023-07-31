Ни 1 муравья не осталось на участке: взяли каплю средства из аптечки (все спрашивают)

Прогнать муравьев с участка бывает крайне сложно из-за их способности появляться вновь и вновь. А все из-за того, что чаще всего садоводам удается извести только рабочих особей.

Матка же рожает новых сородичей постоянно, поэтому нужно воздействовать прямо на нее.

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Это возможно, если сделать против муравьиной матки приманку. Достаньте из аптечки бутылек с борной кислотой и накапайте ее на что-то сладкое. Например, на варенье или кусочек сахара.

Разместите несколько приманок у муравейника. Отраву обязательно кто-то из рабочих муравьев унесет своей матке в качестве угощения. Насекомые истребятся.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»