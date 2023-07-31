Как пронести багаж на самолет, не покупая услугу: все законно и очень просто

Многие россияне сейчас вынуждены экономить во время отпуска, приобретая самые дешевые билеты на самолет без услуги провоза багажа.

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Однако это возможно только при кратковременных путешествиях, а если хочется отдохнуть хотя бы неделю? Тогда воспользуйтесь нашим вполне законным лайфхаком.

Во-первых, вместо обычной маленькой дамской сумочки возьмите в полет дамский рюкзак. Он может вместить в себя множество вещей, кроме документов и минимального набора косметики. Сверните майки и шорты в плотные трубочки (можно даже сверху замотать скотчем или шнурками) и уложите на дно рюкзака компактно.

Во-вторых, никто не запрещает проносить на борт дорожные подушки на шее. И никто не смотрит, что находится внутри этой подушки. Уложите в нее вместо основы (часто это поролон) свои вещи из ткани. Вы поразитесь, сколько их может туда войти.

Ну и в четвертых, не забывайте про сумку для ноутбука. В нее вы точно сможете засунуть любимую книгу или даже тонкое полотенце с купальником.

Источник: Telegram-канал «Полно идей»