Чем подкормить перец в августе, чтобы плоды вымахали сочные и крупные: в руку не поместятся

Дачный сезон в самом разгаре, и в начале августа есть смысл подпитать на корню перец. Ароматный овощь ничем не заменить, его обожают хозяйки на кухне и шеф-повара в ресторанах. Поэтому вырастить крупные и сочные плоды мечтают многие.

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Для роста и повышения плодовитости перцу нужны калий, кальций, микроэлементы. А вот азот не подойдет, он сейчас противопоказан. Поэтому стоит взять золу и приготовить подкормку самостоятельно.

Потребуется 2 ст. ложки древесной золы, гумат калия с микроэлементами, которые надо развести в 10 литрах воды. Под каждый куст перца надо вылить 0,5–1 литр раствора.

По материалам сайта Izvmor