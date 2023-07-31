В сентябре курс доллара взлетит еще больше: цифры, от которых становится больно

Эксперты не могут дать положительных прогнозов относительно курса рубля на сентябрь 2023 года.

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Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, отмечает, что отечественная валюта крайне чувствительно реагирует на западные санкции и сложную геополитическую ситуацию. И пока они будут оставаться на сегодняшнем уровне, рубль не обретет силу, а доллар и евро будут расти в цене и дальше.

Он допускает, что к началу сентября доллар взлетит до 95 рублей, евро – до 105. Однако в то же время при высокой стоимости нефти и других факторах американская валюта способна опуститься до 88 рублей, а европейская – до 97.

Источник: rg.ru