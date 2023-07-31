Все из-за нефти: что произойдет с долларом в августе, раскрыл аналитик Болотских

Последний месяц лета может преподнести сюрприз в виде роста национальной валюты. Все складывается пока так, что именно это и произойдет: сезон отпусков заканчивается, цена на нефть растет.

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Сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей, на которое добровольно пошла Россия. Тоже повлияет на курс благоприятно. Аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских объяснил, каких цифр следует ждать в обменниках банков.

«Сокращение добычи неуклонно будет сказываться на росте цен на энергоресурсы, что способно поддержать национальную валюту, поэтому в августе прогнозируем, что доллар будет торговаться в диапазоне 85-94 рублей», - объяснил эксперт.

По материалам сайта mk.ru