Так делала бабушка: лечо на зиму – не забудьте чеснок!

Многие бабушки в советское время закатывали на зиму лечо – холодную закуску из перца и томатов. Готовится легко, вкус незабываемый, не откажутся от вкуснятины даже дети.

Рецепт легкий. Полкилограмма перцев и лука нарезать соломкой; 2,5 кг томатов и 1 шт перец перекрутить на мясорубке, покрошить по пучку укропа и петрушки, 100 гр чеснока натереть на терке.

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На разогретой с растительным маслом (100 мл) сковороде пассировать лук. В кастрюле кипятить 20 минут перекрученную на мясорубке смесь, после этого внести поджаренный лук, перец, зелень, 1 ст ложку соли, 100 гр сахара и варить еще 15 минут.

Про чеснок не забываем - вводим перетертый в конце, также вливаем 1 ст ложку уксуса (9%), и еще варим 10 мин. Выключаем, разливаем в банки, укутываем в шубу и ждет, когда остынет.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»