Как посолить помидоры в томатном соусе на зиму: вкуснее не пробовали - это объедение

Многие садоводы уже приступили к заготовкам на зиму – самое время снимать первые помидоры и отправлять в банку. Среди классических рецептов засолки есть оригинальные, которыми можно еще удивить домочадцев и гостей. И это помидоры в томатном маринаде.

А готовить их несложно. Овощи промываем, опускаем в кипяток, чтобы избавить от кожуры, затем укладываем в банки. Часть томатов отправляем в мясорубку или блендер, так же измельчаем и пучки укропа, петрушки, кинзы, и горстку чеснок. Все перемешиваем и ставим кипятиться. И когда забурлит, добавляем 1 ст ложку соли, 3 ст ложки сахара, снимаем с огня, вливаем 1 ст ложку уксуса.

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Далее снимаем с плиты и разливаем маринад в банки с помидорами, прикрываем крышками, но не закатываем, ставим стерилизоваться в кипяток на 15 минут. И только после этого закатываем, укутываем, остывает – убираем в погреб.

По материалам Telegram-канала "Дачные советы"