Огурчики как на выставку, хруст звонкий: как на зиму сделать правильную засолку

Чтобы огурчики при засолке не раскисли, и соленье простояло всю зиму, хозяйки стараются соблюдать рецептуру. Ведь малейшее отступление от алгоритма – и через неделю крышка вздуется, рассол помутнеет, останется только вылить и забыть. Важно грамотно сварить маринад, от него зависит успех всего дела.

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Рассол готовится после того, как вымытые огурцы поместили в банки вместе с листами смородины (3 шт), вишни (3 шт), гвоздики, душистого перца, зонтика укропа и зубчиков чеснока (3 шт) и залили кипятком. Воду слили в кастрюлю, начали кипятить и добавлять (на трехлитровую банку) 2 ст ложки соли, сахара – 2 ст ложки, уксуса 70%-ного – 1 ст ложку. После чего вновь залили в банки с огурцами и уже закатали крышкой.

По материалам Telegram-канала "Идеи и советы"