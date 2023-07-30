Известно со времен бабушек: протрите этим средством подмышки и про запах пота забудете надолго — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто отказывается пользоваться антиперспирантами даже в жару.

С помощью этого средства с запахом пота боролись еще наши бабушки и прабабушки. Они знали о полезных свойствах яблочного уксуса и вовсю его применяли, чтобы хорошо пахнуть.

Яблочный уксус - антисептическое средство, которое уничтожает бактерии, являющиеся источником плохого запаха пота.

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Нужно смочить ватный тампон в яблочном уксусе и протереть подмышки. Обладатели чувствительной кожи должны развести уксус водой, перелить в пульверизатор и сбрызнуть под мышками.

По материалам medaboutme.ru

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