Известно со времен бабушек: протрите этим средством подмышки и про запах пота забудете надолго — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

С помощью этого средства с запахом пота боролись еще наши бабушки и прабабушки. Они знали о полезных свойствах яблочного уксуса и вовсю его применяли, чтобы хорошо пахнуть.

Яблочный уксус - антисептическое средство, которое уничтожает бактерии, являющиеся источником плохого запаха пота.

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