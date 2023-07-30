Будет густым, ярко-зеленым, шелковистым: эта простая манипуляция превратит ваш газон в идеальную лужайку

Чтобы газон рос идеальным, за ним нужно непрерывно ухаживать. В идеальную зеленую лужайку газон превратится, если соблюдать некоторые правила.
Газон обязательно нужно пропалывать и не допускать его заращения сорняками. А еще газон нуждается в аэрации и оздоровлении.
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Нужно использовать специальный аэратор для газона. Благодаря ему, почва станет более легкой, вода, кислород и удобрения будут быстрее поступать к корням.
В списке обязательных процедур и обработка газона от паутинных клещей и нематод. Для этого подойдут средства, которые отпугивают почвенных вредителей – П-Дракол и другие.
По материалам belnovosti.by