Будет густым, ярко-зеленым, шелковистым: эта простая манипуляция превратит ваш газон в идеальную лужайку

Чтобы газон рос идеальным, за ним нужно непрерывно ухаживать. В идеальную зеленую лужайку газон превратится, если соблюдать некоторые правила.

Газон обязательно нужно пропалывать и не допускать его заращения сорняками. А еще газон нуждается в аэрации и оздоровлении.

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