Никогда не заказывайте это в ресторанах: ничего хорошего, одно разочарование

Эти блюда в ресторанах не станут себе заказывать даже сами повара. Трюфельное масло: оно настолько дорогое, что очень немногие рестораны могут позволить себе заказать натуральное. Часто в ход идет его заменитель, в котором очень много искусственных ароматизаторов.

Не стоит заказывать пасту или ризотто, если это, конечно, не ресторан итальянской кухни. Наслаждаться этими блюдами стоит только в ресторанах итальянской кухни, иначе вас ждет разочарование.

Не тратьте в ресторане деньги и на привычные блюда, которые запросто можно приготовить и дома.

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