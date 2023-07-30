Никогда не заказывайте это в ресторанах: ничего хорошего, одно разочарование

Эти блюда в ресторанах не станут себе заказывать даже сами повара. Трюфельное масло: оно настолько дорогое, что очень немногие рестораны могут позволить себе заказать натуральное. Часто в ход идет его заменитель, в котором очень много искусственных ароматизаторов.
Не стоит заказывать пасту или ризотто, если это, конечно, не ресторан итальянской кухни. Наслаждаться этими блюдами стоит только в ресторанах итальянской кухни, иначе вас ждет разочарование.
Не тратьте в ресторане деньги и на привычные блюда, которые запросто можно приготовить и дома.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Откажитесь и от фермерской рыбы и морепродуктов. Вряд ли они были выращены в соответствующих условиях. Отдайте предпочтение лучше натуральным морепродуктам и морской рыбе.
По материалам belnovosti.by