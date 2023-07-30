Смешайте два раствора и просто обработайте им грядки: копеечная подкормка для огурцов убережет от болезней и в разы повысит урожайность

Без хорошей подкормки невозможно получить урожай огурцов. А чтобы они не болели и плодоносили до глубокой осени, подкормите их смесью растворов, который обойдется буквально в копейки.

Речь о 2%-ном спиртовом растворе салициловой кислоты и 10%-ном водном растворе аммиака. И то, и другое можно приобрести в любой аптеке.

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