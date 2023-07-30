Нанесите на подмышки и смойте через две минуты: натуральное средство от запаха пота, которым пользовались еще наши бабушки

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Как справиться с неприятным амбре пота без дезодоранта.

Если сторонник использовать в уходе за собой старые бабушкины рецепты, то этот лайфхак по избавлению от запаха пота - для вас.

Попробуйте приготовить средство для борьбы с неприятным амбре пота на основе пищевой соды. Сода - это прекрасный поглотитель запахов. Об этом ее свойстве знали еще наши бабушки и прабабушки и вовсю использовали соду против пота.

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Смешайте соду со свежевыжатым соком лимона в расчете один к одному. Полученной смесью обработайте подмышки и оставьте на пару минут.

Затем смойте теплой водой. Запах пота не вернется очень долго.

По материалам medaboutme.ru

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