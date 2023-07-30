Нанесите на подмышки и смойте через две минуты: натуральное средство от запаха пота, которым пользовались еще наши бабушки

Если сторонник использовать в уходе за собой старые бабушкины рецепты, то этот лайфхак по избавлению от запаха пота - для вас.

Попробуйте приготовить средство для борьбы с неприятным амбре пота на основе пищевой соды. Сода - это прекрасный поглотитель запахов. Об этом ее свойстве знали еще наши бабушки и прабабушки и вовсю использовали соду против пота.

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