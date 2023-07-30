Озвучен курс доллара на 10 августа: аналитик дал честный расклад — отходим от шока

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Эксперт в финансовой сфере назвал коридор, в котором будут торговаться рубль и доллар в первой декаде августа.

Рубль в июле подешевел к доллару на три процента. По словам аналитиков, на предстоящей неделе, с 31 июля, никаких шоковых значений рубль и доллар на валютных торгах показать не должны.

От шока мы немного отойдем и будет видеть относительно стабильную картину. Возможно, что в 10 августа доллар будет стоить 92 рубля.

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«На новой неделе доллар будет оставаться около 90-91 рублей, евро проторгуется в рамках 99-102 рублей, юань — 12,50-12,75 рублей», — полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru

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