Озвучен курс доллара на 10 августа: аналитик дал честный расклад — отходим от шока

Рубль в июле подешевел к доллару на три процента. По словам аналитиков, на предстоящей неделе, с 31 июля, никаких шоковых значений рубль и доллар на валютных торгах показать не должны.

От шока мы немного отойдем и будет видеть относительно стабильную картину. Возможно, что в 10 августа доллар будет стоить 92 рубля.

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