Аналитики назвали худший месяц для рубля в 2023 году - все еще впереди, цифры рухнут

Российский рубль просел в цене до показателей прошлого года. Аналитики объясняют это так: в российском бюджете сформировались дыры на фоне текущей ситуации, и стабилизировать рынок можно, но это не быстрый процесс.

Самым худшим аналитиком эксперты считают август.

«В августе не будет никаких позитивных событий для нашей валюты - наоборот, иностранные компании продолжают уходить из России, выводя доллары. Рубль, соответственно, падает в цене. В августе «американец» может дойти до 100 рублей. Но потом будет снижение», - заявила экономист Екатерина Константинова.

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