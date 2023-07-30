Хрустящие кабачки за 10 минут в духовке - «фишка» в панировке

Кабачки можно запечь в духовке буквально за 10 минут. Причем благодаря панировке овощи получатся хрустящими, как будто вы обваляли их в крахмале.

Возьмите 450 г кабачков, 30 г пармезана, 2 ст.л. муки, 2 ст.л. оливкового масла, по 1 ч.л. сушеного чеснока, базилика и паприки, 0,5 ч.л. орегано, щепотка хлопьев чили, соль.

Кабачки порежьте кольцами и обваляйте в муке. Также посыпьте специями и тертым сыром.

Положите на противень и запекайте в духовке 10 минут при температуре 200 градусов.

Овощи получатся хрустящими, с пикантным вкусом.

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