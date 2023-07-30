Если не подкармливать в августе огурцы этим удобрением, то на овощах появится «жабий лист»

Огурцы требуют тщательного ухода, особенно в августе - в период созревания плодов. И если отнестись к подкормкам легкомысленно, то растения заболеют «жабьим листом». Это болезнь, когда листья огурцов сохнут и скручиваются.

В основном, происходит это, когда растениям не хватает магния, аммиачной селитры и кальция. Поэтому купите такие препараты как «Эпин Экстра», «Циркон, Силк», «Альбит». Подкормите огурцы, согласно инструкции.

У растений тут же укрепится иммунитет, и вы соберете богатый урожай.

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