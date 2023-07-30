Виноград будет сладким как мед — в августе поможет только эта подкормка

Многие садоводы часто допускают ошибку, удобряя виноград азотом в конце лета. Он действительно стимулирует рост плетей, но из-за ограниченного времени они чаще всего не выспевают и замерзают. Что же тогда делать? Правда в том, что лучшим удобрением для винограда в августе считается калий.

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В этом микроэлементе масса плюсов, но главное — он готовит кустарник к зиме и создает идеальные условия для вызревания плодов. По опыту агрономов, с ним урожай намного слаще, чем без.

Просто возьмите комплексное минеральное удобрение с избытком калия или золой, и из расчета одна пригоршня на квадратный метр удобрите виноград.

Непосредственно на корни добавлять подкормку не стоит — велик риск ожога. Правильнее смешать ее с землей или опилками.

По материалам портала «Городовой»