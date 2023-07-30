Не 92 и даже не 94 рубля: экономист озвучил курс доллара к началу сентября — таких цифр еще не было

В августе ожидаются события, которые окажут существенное влияние на курс рубля. Как обычно, в начале августа появятся актуальные данные по июльской инфляции в России.

Если она разгонится, то Центробанк России вновь повысит ключевую ставку, что бы ее сдержать. Это окажет на рубль позитивное влияние и укрепит его.

Между тем, рубль, оставаясь довольно чувствительным к любому изменению геополитической ситуации, может ослабнуть на малейшем негативном событии. Так что, рубль продолжит оставаться довольно волатильным до самого конца августа. Не исключено, что доллар будет стоить уже не 92 и даже не 94 рубля.

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