По 10 тысяч рублей к первому сентября: стало известно решение властей о выплатах семьям с детьми к школе

Стало известно о решении властей по поводу выплат к первому сентября семьям с детьми школьного возраста.

Во время пандемии граждане получали от государства по десять тысяч рублей, чтобы собрать детей в школу. Звучали инициативы сделать такие пособия ежегодными. Это и экономику оживляло, и семьям со школьниками помогало.

Но, к сожалению, эта инициатива пока не нашла поддержки.

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