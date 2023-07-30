По 10 тысяч рублей к первому сентября: стало известно решение властей о выплатах семьям с детьми к школе

Мальчик на школьной линейке 1 сентября. Фото: Global Look Press

Выплаты семьям с детьми-школьниками производились во время пандемии.

Стало известно о решении властей по поводу выплат к первому сентября семьям с детьми школьного возраста.

Во время пандемии граждане получали от государства по десять тысяч рублей, чтобы собрать детей в школу. Звучали инициативы сделать такие пособия ежегодными. Это и экономику оживляло, и семьям со школьниками помогало.

Но, к сожалению, эта инициатива пока не нашла поддержки.

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Как рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам несовершеннолетних Ярослав Нилов, законопроект о ежегодной выплате на детей был отклонен.

По материалам vnimanie.pro

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