Курс доллара на 1 сентября: аналитики меняют прогнозы, никто не ожидал

Курс доллара вопреки всем прогнозам пойдет вниз уже в начале осени. Так считают аналитики. А все потому, что приближается отопительный сезон, и наша валюта будет только расти.

«Руль наберет свои позиции, вопреки многим прогнозам. Уже 1 сентября доллар может опуститься до 80 рублей. А к декабрю - и до 75», - заявила экономист Екатерина Константинова.

По мнению эксперта, дорожает и нефть, которая еще несколько месяцев продержится на высоких котировках. Это тоже поддержит рубль.

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