Спустя 1 ночь даже чахлые огурцы будут облеплены завязями: пользуемся подкормкой и всем советуем

В начале августа плодоношение огурцов обычно снижается и листья желтеют. Однако растениям можно дать второе дыхание при помощи мощной подкормки на основе дрожжей.

Огурцы от нее начинают бурно идти в рост, вместо одной завязи делать три, давать мощный урожай. Так что ваша грядка еще вас удивит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Возьмите 1 литр молока с небольшим процентом жирности, разведите его в 9 литрах теплой воды.

Добавьте 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и дайте им раствориться. Вечером подкормите огурцы этой смесью, предварительно пролив грядки обычной водой для полива.

На следующее утро вы увидите удивительное преображение ваших огурцов. Всего за 1 ночь они выбросят новую завязь.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»