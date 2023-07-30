Шеф-повар подсказал: как сделать, чтобы сковороды никогда не пригорали и не марались вовсе

Вы навсегда забудете про грязные сковороды с нагаром и кухни, заляпанные жиром, когда начнете использовать этот лайфхак с пергаментом.

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Если вы будете расстилать пергаментную бумагу на дне сковороды, то ваша посуда никогда не будет пригорать. Мало того, вы сможете жарить некоторые продукты вообще без масла или значительно сократить его количество.

После жарки просто уберите бумагу со сковороды, масло слейте в раковину. Ваша посуда будет чистой. По необходимости просто промойте губкой под краном. Никакого черного нагара точно не увидите на посуде!

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».